Nuovo amore per Giulia Provvedi: chi è il fidanzato Andrea

Nuovo amore per Giulia Provvedi. La gemella del duo Le Donatella uscita allo scoperto sui social con la nuova fiamma. Di lui si sa ben poco oltre il nome Andrea. Pare che il misterioso uomo a fianco dell?artista sia un imprenditore nel mondo del calcio, come riporta la pagina di gossip Pippol.

Fuga d?amore in Sardegna con Andrea

I due hanno trascorso un weekend romantico ?toccata e fuga? in Sardegna. Giulia non ha potuto contenere l?entusiasmo per questo nuovo amore ed ha postato alcune immagini sibilline in compagnia del misterioso fidanzato. La Provvedi si è mostrata abbracciata all?uomo, che si nasconde dietro di lei. Dell?imprenditore è possibile notare le braccia possenti coperte di tatuaggi con cui cinge la sua Giulia.

Un orologio al polso e sulla mano un dettaglio che non è sfuggito ai commentatori più attenti. All?anulare sinistro di Andrea fa infatti capolino un anello. Che sia un pegno d?amore per la fidanzata? Al dito dell?ex concorrente del Gf Vip non compaiono brillanti per il momento. Ciò nonostante la 29enne appare felice ed appagata insieme al nuovo compagno.

Un periodo difficile

L?eclettica showgirl si gode la meritata felicità dopo un periodo tormentato. Giulia e la sorella Silvia hanno di recente perso il papà venuto a mancare improvvisamente a causa di un infarto. La Provvedi è inoltre single da molti anni. L?ultima relazione risale a Pierluigi Gollini. I due si lasciarono nel 2019 a seguito dei ripetuti tradimenti del calciatore.

Il gossip era esploso quando Le Donatella erano nella casa del Grande Fratello Vip e a Giulia erano arrivate voci su un presunto tradimento del fidanzato. Una vicenda chiarita appena terminato il reality, i due avevano provato a superare la crisi, ma pare che il portiere della Fiorentina fosse ricaduto nella tentazione dell?infedeltà. Una rottura che sembra aver colpito Giulia, che in tutti questi anni ha preferito rimanere single. La ragazza ha spesso postato video ironici sulla sua vita da sola, ma ora pare sia arrivato il misterioso Andrea a farle cambiare prospettiva.