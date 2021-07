L'emozionante regalo di Giulia Salemi per il compleanno di Pierpaolo Pretelli: lui scoppia a piangere

Pierpaolo Pretelli compie gli anni. Tra i tanti messaggi di auguri non poteva mancare quello specialissimo di Giulia Salemi, con la quale il modello fa coppia fissa dopo che tra i due è scoppiato l'amore all'interno della Casa del Gf Vip.

Giulia Salemi ha usato Instagram per confermare a Pretelli (e a chi legge) tutto il suo amore, con un filmato nel quale sono stati montati uno dietro l'altro altri video che raccontano la loro storia insieme: una carrellata di baci, abbracci e risate che mostrano tutta la felicità della coppia. Il video è accompagnato da un lungo messaggio che è anche una emozionante dichiarazione d'amore.

L'emozionante dedica di Giulia Salemi per il compleanno di Pierpaolo Pretelli

"Buon compleanno amore mio - scrive Salemi - Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l'ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me. Si, perché nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti, hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale. I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta", scrive Giulia Salemi.

"Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d'amore così intensa. Siamo complici in tutto, ridiamo sempre e non riusciamo a stare separati per più di 2 ore, siamo attaccati al cellulare come due adolescenti - continua il messaggio dell'ex Gieffina - Non abbiamo mai smesso di guardarci come le prime volte ed io amo quando ci guardiamo senza dirci nulla, amo i nostri risvegli e quando restiamo a letto avvinghiati come se avessimo sempre paura di perderci, amo quando mi canti Cesare duecento volte solo per vedermi sorridere mentre lo fai. Sei un uomo e un padre meraviglioso, io ti ringrazio per avermi fatto entrare nella tua vita, avermi fatto conoscere la persona più importante per te, il piccolo Leo, e non avermi fatto mai sentire fuori luogo".

"Grazie per sopportare ogni sbalzo d'umore, per rassicurarmi ogni volta che mi sento inadatta e farmi sentire la più brava, la più bella, come un vero fan. Accanto a te sto imparando ad amarmi, ad amare anche quelle cose che prima odiavo di me e credo che questa sia la cosa più bella che l'amore possa farti", conclude Salemi, dicendosi "fiera di quello che stai costruendo e raggiungendo per il tuo futuro e felice di condividere insieme a te i momenti più felici.. come questo compleanno… che spero sia solo il primo insieme".

Ti amo tanto, Giulia..

Pierpaolo Petrelli e la festa di compleanno a Ibiza con Giulia Salemi e gli amici

L'ex modello è volato a Ibiza in vacanza e sull'isola ha festeggiato insieme alla fidanzata Giulia Salemi e ad alcuni amici la ricorrenza, tra brindisi e torte. Su Instagram Pretelli ha condiviso foto e video della serata felice, insieme ai tanti auguri di buon compleanno che gli sono arrivati. Ma ovviamente la dedica più bella è stata quella di Giulia Salemi, che lo ha commosso fino alle lacrime.

"La reazione di Pier al mio ultimo video. Due babbi in lacrime… Capite perché io sono pazza di lui… e lo amo così tanto?", ha commentato l'ex gieffina.