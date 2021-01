Elisabetta Gregoraci e Briatore tornano insieme da Dubai: è riesploso l'amore?

Vacanza finita per la showgirl e il figlio Nathan Falco, negli Emirati Arabi con l'ex marito. I tre fanno rientro a Montecarlo con lo stesso aereo (privato)

Si torna a Montecarlo. Insieme. La vacanza a Dubai è stata rigenerante per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che hanno trascorso più di una settimana con il figlio Nathan Falco, concendendosi la possibilità di ritrovare un'armonia minata durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip, per via di alcune dichiarazioni di lei che avevano provocato la sua dura reazione.

L'imprenditore era nella perla degli Emirati Arabi per la riapertura del suo Billionaire e l'ex moglie è volata da lui a Capodanno (festeggiato insieme). Un soggiorno extra lusso per la famiglia Briatore, che adesso fa rientro insieme nel Principato di Monaco. "Si ritorna a casa" scrive il manager accanto alla sua foto sul jet privato, prima del decollo, ed è proprio la Gregoraci a far sapere di essere con lui, tenendoci a prendersi il merito dello scatto: "Brava la fotografa".

Sotto il post di Flavio Briatore

Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?

Sarà riesploso l'amore tra i due? In tanti lo sperano. Di certo la complicità di coppia è tornata, come si può notare dai loro profili social. Qualche giorno fa, ad esempio, Flavio Briatore ha fatto da cavia al lanciatore di coltelli durante una serata al Billionaire e ieri, prima di ripartire, Elisabetta Gregoraci ha fatto lo stesso. Qui Cupido ci cova...

Sotto, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci fanno da cavia al lanciatore di coltelli