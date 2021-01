Guenda Goria: "Io e Telemaco ci siamo presi una pausa" (e si imbarazza parlando di Nardi)

Ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, la figlia di Maria Teresa Ruta fa sapere di aver messo in stand by la sua relazione. Smentisce anche il flirt con l'ex gieffino Filippo, ma qualcosa non torna

(Nel video Guenda Goria a Pomeriggio 5 parla di Filippo Nardi e Telemaco)

Guenda Goria felicemente single, o almeno così dice. La figlia di Maria Teresa Ruta, pizzicata a Milano in atteggiamenti molto confidenziali con Filippo Nardi - bacio (o presunto tale) compreso - smentisce il flirt con l'ex gieffino, con il quale si era scontrata pesantemente dopo alcune sue affermazioni sulla madre. "Ho incontrato Filippo proprio qui da te, la prima volta - ha spiegato a Pomeriggio 5, ospite di Barbara d'Urso - Ci sono andata giù pesante per difendere mamma. Lui ci teneva a chiarire con me privatamente e mi ha invitato a prendere un caffè dopo la tua trasmissione. Abbiamo preso questo caffè e mi ha riaccompagnato a casa".

Un chiarimento, niente di più assicura Guenda: "Il bacio è un angolazione del paparazzo, io non sono nemmeno abituata ad essere seguita dai fotografi. Ci siamo andati a prendere questo caffè perché lui ci teneva a spiegarmi il suo punto di vista". Versione, però, che sembra convincere poco anche lei a giudicare dai sorrisi imbarazzati nel parlarne. E Telemaco? "In questo momento è in Egitto" fa sapere la Goria, spiegando di essersi presa un pausa dal suo ex, a cui si era riavvicinata appena uscita dal Gf Vip: "Ci siamo presi una pausa perché durante le festività siamo stati lontano tanto tempo e io sono stanca di passare tanto tempo da sola".

Filippo Nardi non è il suo tipo (dice): "Mi piacciono gli uomini un pochino più grandi, ma diciamo che non è scattata quel tipo di intesa". A vederci lungo Vladimir Luxuria: "Credo sia molto difficile da parte tua, anche se avessi un sentimento per lui, poterlo confessare. Sarebbe imbarazzante dire di provare qualcosa per un uomo che ha detto cose pesanti su tua madre". Colpita e affondata?