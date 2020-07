Guglielmo Scilla, è finita con Luigi Di Lella: "Non smetterò mai di volergli bene"

Era tantissimo che volevo fare questo video, ci ho pensato molto. Un piccolo aggiornamento visto le domande frequenti degli ultimi mesi, soprattutto una", così Guglielmo Scilla rompe il silenzio sulla fine della sua relazione con Luigi Di Lella. Un addio che molti immaginavano, confermato oggi dallo youtuber.

"Non sto più con Luigi - fa sapere in un video pubblicato su Youtube - Qualcuno lo aveva già capito e mi continuava a mandare messaggi. So che la mia storia con Luigi è stata molto visibile, ve l'avrei detto, ma avevo bisogno di tempo. E' successo con l'inizio del lockdown e avevo anche altre cose a cui pensare oltre al nostro rapporto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una storia d'amore importante, nata nel 2018, che Scilla non può dimenticare. La decisione è stata sofferta, ma a quanto pare era inevitabile, anche se Luigi per lui sarà sempre una persona speciale: "Non smetterò mai di volergli bene e in un certo senso di amarlo - spiega - Perché ha avuto coraggio di mostrarsi accanto a me pubblicamente, per me è una fonte d'ispirazione. Sono sempre stato abituato a persone che si vergognavano della propria sessualità e che forse si vergognavano anche di me". Sono rimasti in buoni rapporti, ma ognuno deciso a proseguire per la propria strada: "Non ci stiamo sentendo molto, ci scriviamo ogni tanto. Può finire l'amore ma il bene non se ne va via".