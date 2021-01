Harry e Meghan, il divorzio sembra certo: "Tensione tra loro, a lui manca il suo mondo"

I Windsor non hanno mai fatto mancare colpi di scena. Dall'abdicazione di Edoardo VIII, che nel 1937 lasciò il trono al fratello Giorgio V (papà della regina Elisabetta) per portare all'altare la donna di cui era innamorato, Wallis Simpson - attrice americana, divorziata - al 'matrimonio a tre' di Carlo e Diana, con Camilla che alla fine è riuscita a sposare l'erede al trono britannico dopo anni di tradimenti e la tragica morte di Lady D, fino all'amore tra William e Kate, non certo di sangue blu.

A quanto pare un'altra notizia bomba si sta per abbattere su Buckingham Palace e riguarda il principe Harry e il suo matrimonio con Meghan Markle, celebrato a maggio del 2018 e anticamera del loro allontanamento dalla royal family. Insistenti voci vorrebbero i due, che da un anno vivono a Los Angeles, a un passo dal divorzio. Rumors che Antonio Capranica, storico corrispondente Rai che per anni informò gli italiani su quanto accadeva a Londra, intrighi reali compresi, non si sente di smentire: "La prossima notizia sarà il divorzio di Harry - ha dichiarato il giornalista in un'intervista a Oggi - Tornerà a casa, da solo, lasciando moglie e prole in America. Magari passerà ancora un po', di sicuro ama suo figlio, e anche ammettere che le cose non sono andate bene non è facile. Ma gli manca pazzamente il suo mondo, l'ambiente militare, lui era Capitano generale dei royal marines, una cosa a cui teneva enormemente, e gliel'avevano concesso per il coraggio dimostrato in guerra in Afghanistaan, se l'era guadagnato. Cosa c'entra con Hollywood?".

Harry e Meghan vicini al divorzio? "Non è solo un pettegolezzo"

Il matrimonio pare scricchiolare da qualche tempo e chi ha chiacchierato negli ultimi tempi, facendo partire il tam tam, lo avrebbe fatto con cognizione di causa. Capranica non ha dubbi: "Che il divorzio sia nell'aria non è solo un pettegolezzo delle malelingue, è una voce che gira con insistenza. Con Meghan, sono una coppia assortita in modo azzardato, c'è stato trasporto, forse anche provocato dagli inviti alla cautela. Lui ha un carattere impulsivo e grandi fragilità, che altri possono manovrare facilmente. C'è tensione in quella coppia, e molti immaginano che la prossima, grande notizia sarà la fine del loro matrimonio".