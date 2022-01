La crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dall’inizio

Il gossip vive di indiscrezioni che alimentano sospetti su questo o quel personaggio, su una relazione sentimentale appena sbocciata ma tenuta ancora riservata, su una crisi di coppia segnalata dai social troppo a lungo digiuni di aggiornamenti. Di norma poi i rumors si smentiscono con secche dichiarazioni o gesti che diradano insinuazioni prive di fondamento e foto o romantiche dediche cancellano ogni ombra sulla felicità persistente.

Anche Michelle Hunziker aveva tenuto a precisare la situazione personale mettendo a tacere le bocche che chiacchieravano di qualche difficoltà coniugale. Finché: “Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita” hanno fatto sapere nella nota ufficiale gli ormai ex, per dieci anni protagonisti delle cronache rosa con un amore raccontato sì, ma sempre nei limiti di uno spazio mai troppo aperto alla condivisione 'followeriana'. Presenti sì, ma con parsimonia i pensieri reciproci sugli account, giusto quando una ricorrenza lo suggeriva, e pure i selfie che certificavano il legame tra la solare conduttrice con il sorriso sempre pronto e il riservato imprenditore dagli occhi cerulei ci stavano quanto bastava affinché il bilanciamento tra vita pubblica e privata riuscisse sapientemente dosato.

Poi ad agosto scorso le famose ‘voci’ hanno iniziato a circolare insistenti, puntualmente negate con una leggerezza che non lasciava presagire nulla di ciò che poi si sarebbe verificato: la fine certa.

"Vaccinata contro il gossip"

“Sono vaccinata anche contro il gossip, non solo contro il Coronavirus”: così Michelle Hunziker rispondeva a chi le chiedeva di commentare le prime allusioni sulla vita coniugale traballante. Il primo dettaglio carpito dagli occhi lunghi era stata la scomparsa dell’anello con il rubino che la showgirl indossava dal matrimonio: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone” ringraziava, mentre un nuovo prezioso gioiello suppliva più di mille concetti: “L’anello che indosso ora è sempre un regalo di Tomaso”. E zitti tutti. Almeno fino al nuovo anno, iniziato con una vacanza in montagna con le amiche e le figlie ma senza il marito verso cui, tuttavia, ha espresso tutta la sua stima quando si è trattato di raccontarlo competente nel suo ambito di novello conduttore tv e mai disposto all’emulazione dell’esperienza Ferragnez. Una dichiarazione che ha depistato, ancora una volta, chi era certo della maretta tra i due, ora trincerati dietro un comprensibile silenzio dopo la conferma dell’addio.