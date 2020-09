Ignazio Moser, la nuova fiamma vuota il sacco: "Cecilia mi ha fatto chiamare"

Prima la crisi, poi la famosa pausa di riflessione, infine l'estate ci ha messo il suo. La calura d'agosto sembra aver definitivamente allontanato Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez - che hanno trascorso l'estate separati - servendo sul piatto d'argento al ciclista, figlio del famoso campione, una nuova avventura. Il bel Moser pare abbia perso la testa per Caterina Bernal, influencer argentina che vive in Spagna, conosciuta qualche settimana fa in Sardegna.

E' lei a vuotare il sacco, raccontando come sono andate le cose: "Eravamo al Phi Beach - rivela sulle pagine di Chi - Ignazio era con un'altra ragazza nel tavolo di fronte al mio. Parlava con lei, che aveva conosciuti lì, ma guardava me. Poi un amico in comune di entrambi, Nicola, mi ha detto che lui voleva conoscermi. Io ho pensato: 'Ma non è serio un ragazzo che parla con un'altra e fissa me'. Pochi secondi e me lo sono ritrovato al tavolo. Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina, lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po'. Fino a quando ci siamo scambiati i contatti".

Da quel momento è iniziato il corteggiamento serrato da parte di Ignazio, con la promessa di rivedersi presto a Madrid, ma l'incontro non c'è più stato. Motivo? Cecilia Rodriguez, che evidentemente aspetta ancora di avere un chiarimento con lui, si sarebbe messa di traverso. Sempre parola di Caterina: "La storia è arrivata anche alla sua ex Cecilia che ha cercato conferma del flirt tra me e Ignazio. Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me. Quando Cecilia ha scoperto il tutto - prosegue - Ignazio mi ha mandato un messaggio scusandosi perché non sarebbe venuto a Madrid. In realtà ho capito che si è sentito in colpa. Poi è sparito. Non aggiungo altro che è meglio. Però capita: si chiamano flirt estivi, no?". Flirt estivi sì, ma non consumati, come assicura la Bernal: "Tra noi non c'è stato nemmeno un bacio... Diciamo... Ma perché quando c'è stata occasione non ho voluto io".