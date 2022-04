Ignazio e Cecilia: arriva la replica alle voci sul tradimento

Altro che crisi. Dopo le velenose voci circolate nelle ultime ore, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono mostrati sui social affiatati come sempre. Così la coppia replica ai rumors sul presunto tradimento dell'ex ciclista, che si sarebbe concesso una serata piccante con un'altra donna.

Nessuna parola per smentire, ma alcune storie Instagram in cui si godono una serata nella loro casa nuova, tra coccole e tv. Cecilia, reduce da una brutta influenza, sta finalmente meglio e prepara una cenetta al suo 'Nacho', impegnato con la diretta di Isola Party. "Complimenti amore mio" scrive lei, mentre lo riprende al lavoro col telefono, poi eccoli insieme sul divano, abbracciati, a guardare la diretta e a fare il tifo per papà Gustavo e Jeremias. Insomma, una normale serata di coppia, alla faccia di chi li voleva nel bel mezzo della tempesta.

Il presunto tradimento

A mettere in circolazione le voci di tradimento è stato Alessandro Rosica - noto come Investigatore sociale - che sui social ha fatto sapere di avere del materiale scottante su Ignazio. Prove schiaccianti su Moser, che avrebbe tradito Cecilia con una donna sposata. Sempre secondo il beninformato, non sarebbe la prima volta che Ignazio cede a una tentazione, eppure - ammesso e non concesso che sia così - tra lui e Cecilia le cose vanno a gonfie vele. O almeno così sembra sui social.

Le storie condivise da Cecilia e Ignazio su Instagram