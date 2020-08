Ilaria D’Amico e l'amore per Gigi Buffon: “Quando capì che era una cosa seria ne parlai con il mio editore”

L’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Ilaria D’Amico per annunciare il suo addio al calcio è stata anche un modo per ribadire la forza del legame che da sei anni la unisce a Gigi Buffon. “Come in ogni momento fondamentale della mia vita, Gigi è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”, ha confidato la giornalista per spiegare come il compagno, da cui nel 2016 ha avuto il figlio Leopoldo, sia stato il primo a sostenerla nell’importante scelta di concentrarsi su nuovi progetti professionali dopo più di 20 anni dedicati allo sport.

Un amore che ha superato molti ostacoli quello tra Ilaria D’Amico e il portiere della Juventus, nato proprio in uno studio televisivo quando lui era ancora legato alla modella Alena Seredova. “Quello che ha portato alla nostra storia, in realtà, è arrivato dopo, a un evento benefico”, ha precisato la giornalista ricordando l’incontro con il compagno: “L’idea che mi ero fatta negli anni, durante le dirette televisive era diversa: lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente... lui mi dice sempre: ‘avevo 18 anni...’”.

Il tempo, però, ha cambiato le idee e anche i sentimenti: “Non pensavo che potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione, specie per il giornalismo del passato”, ha detto di lui Ilaria: “In questi giorni si addormenta con le cuffie: sta riascoltando tutti i processi di Mani Pulite. Se c’è da vedere in tv un film o un approfondimento lui non ha dubbi. Insomma, abbiamo anche quella passione in comune”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ilaria D’Amico e l’incontro con l’editore quando si innamorò di Gigi Buffon

Il sentimento che unisce Ilaria D’Amico e Gigi Buffon è nato e cresciuto piano piano nel tempo, rientrando anche nel ricordo di un episodio della sua vita professionale quando si accorse di essere innamorata di lui e di non volerlo perdere per nessun motivo. “Questi vent’anni sono stati anche questo. Quando ho capito che con Gigi era una cosa seria, ad esempio, sono andata a parlare al mio editore, dicendomi disponibile a lasciare tutto se per lui ci fosse stato un conflitto d’interessi, perché mi ero davvero innamorata”, ha confidato: “Lui mi ha risposto: noi ti abbiamo sposata prima. Sono cose che non si dimenticano”.