Ilaria Spada racconta l’amore per Kim Rossi Stuart nato grazie a Caterina Balivo

L’annuncio è arrivato con la copertina del magazine F che la ritrae con le prime morbide forme della gravidanza: Ilaria Spada è incinta del terzo figlio e alle pagine del settimanale ha confidato la gioia di una dolce attesa che suggella il legame con Kim Rossi Stuart. "La vocazione di madre l’ho scoperta tardi. Mi sembrava la cosa più pretenziosa del mondo" ha detto l’attrice. "Ho un mestiere che amo molto. Rinunciarci per un figlio? Mai. E poi pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano". E invece ora, a 40 anni, Ilaria Spada è pronta di nuovo a diventare mamma, forte del sostegno del marito conosciuto vent’anni fa e riconosciuto subito come l’uomo della sua vita.

L’incontro con l’attore è avvenuto "a casa di Caterina Balivo, nello sgabuzzino dove si mettono i cappotti. E dopo appena un mese e mezzo, ero incinta di Ettore (nato nel 2011, ndr)", ha confidato Ilaria: "Per quello che provavamo, era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo, perché il bisogno di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo era enorme".

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart si sono sposati nel 2019, poco prima che nascesse il secondo figlio, Ian. "All’inizio abbiamo vissuto come dentro una cuccia, sempre appiccicati: addirittura per due anni abbiamo deciso di non lavorare. Volevamo solo annusarci tutto il giorno" ha aggiunto ancora: "Quando abbiamo deciso ci siamo chiesti: chissà cosa accadrà quando un’altra persona entrerà in questo terzetto. E invece Ian ha creato un equilibrio perfetto. Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?".

Gli auguri di Caterina Balivo

Tanti gli auguri da parte di gente comune, volti dello spettacolo ed amici arrivati in queste ore alla futura mamma. Tra loro anche quelli di Caterina Balivo, appunto, ‘cupido’ di un amore che è stata la culla della famiglia Spada – Rossi Stuart. "La bellezza della mia amica, anzi della madrina di Cora (la figlia di Caterina, ndr), che da mesi dice a tutti che la sua madrina ha un bebè in pancia, senza spoilerare il nome" ha scritto la conduttrice.