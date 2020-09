Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Milly Carlucci approva: "Molto belli insieme"

'Ballando con le stelle' non è ancora iniziato e già impazza il gossip. A tenere banco sul web e sulle prime pagine dei settimanali, da diversi giorni, sono Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, coppia in pista e, forse, anche fuori. I due sono stati beccati a passeggare insieme per le vie di Roma e dai corridoi dall'Auditorium Rai - dove, dal 19 settembre, andrà in scena il dance show di Rai1 - arrivano voci che li vorrebbero sempre più vicini.

I diretti interessati continuano a smentire, assicurando di essere legati da una splendida amicizia nata proprio grazie al programma, ma adesso su loro due si sbilancia anche Milly Carlucci. Intervistata dal Messaggero, la padrona di casa si lascia sfuggire: "Sono molto belli insieme. Ho letto i pettegolezzi su di loro: resto muta. Dico che nel ballo di coppia deve esserci chimica. Tu balli e io devo immaginare il fuoco, la passione, un amore consumato". Staremo a vedere quanta passione arderà tra i due...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine Milly Carlucci chiarisce anche la situazione di Daniele Scardina e Samuel Peron - risultati positivi al covid e, da fine agosto, in isolamento domiciliare - pronti a entrare in gara non appena negativizzati: "Li aspettiamo, non li abbiamo cacciati ma panchinati. Li consideriamo infortunati, prima o poi, torneranno negativi".