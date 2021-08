Ivana Mrazova rompe il silenzio su Luca Onestini: "Non siamo riusciti a gestire una cosa bellissima"

Adesso è Ivana Mrazova a commentare la fine della storia d’amore con Luca Onestini che ieri aveva comunicato la sofferta decisione con un post sui social. La modella ha dedicato al delicato argomento una storia Instagram, commentando le parole dell’ex fidanzato che aveva parlato dei tentativi di recuperare la relazione, poi rivelatisi fallimentari: "Ci abbiamo provato e riprovato" - aveva scritto l’ex tronista - "Ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche".

Ivana Mrazova commenta la fine della storia d’amore con Luca Onestini

Nel suo post Ivana Mrazova ha tenuto a puntualizzare il proprio punto di vista sulla fine della storia con Luca Onestini, lasciando trasparire una certa amarezza per la versione data dall’ex fidanzato che ha lasciato intendere di aver fatto di tutto per non interrompere la loro relazione.

"Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo "aspettati e supportati". Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima, in più l'ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate", ha scritto Ivana: "Mi dispiace perché erano quasi quattro anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e complicità. il nostro libro finisce qui".

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova si erano conosciuti quattro ani fa, durante la loro partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e da allora non si erano più lasciati. Di recente, tuttavia, qualcosa è sembrato essere cambiato e qualche indizio non è passato inosservato ai fan che hanno notato una certa distanza anche quando lui non è partito in Repubblica Ceca con la modella. In seguito entrambi hanno postato romantiche fotografie per mettere a tacere ogni illazione, ma adesso i messaggi raccontano l'epilogo definitivo.