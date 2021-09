Marcell Jacobs, la romantica proposta di matrimonio a Nicole (con anello di brillanti)

Il campione olimpico ha organizzato una serata speciale per chiedere alla compagna di sposarlo

Detto fatto. Pochi giorni fa Marcel Jacobs aveva fatto sapere di voler sposare la compagna Nicole Daza, a cui è legato da tre anni e madre dei suoi due figli. Mancava solo la proposta formale e tutti i dettagli del caso. Così, in occasione del suo 27esimo compleanno, il campione olimpico ha organizzato una festa nel circolo sportivo di Manerba del Garda, dove si allena, con i familiari e gli amici più intimi della coppia, e dopo cena sulla pista d'atletica ha chiesto a Nicole di sposarlo.

"Ha detto sì", ha fatto sapere su Instagram il recordman italiano, condividendo alcune delle immagini più emozionanti di quel momento. Jacobs ha portato Nicole sulla pista e dopo i fuochi d'artificio, con la scritta "Mi sposi?" illuminata in lontananza, si è inginocchiato e le ha donato lo scintillante anello di brillanti. "Ho detto più velocemente 'sì' io che lui a fare cento metri. Ti amo" ha scritto sui social la futura signora Jacobs, a cui ora non resta che dare il via ai preparativi. La coppia ha già scelto la data: il 17 settembre del 2022, giorno del compleanno di lei.

Il figlio nato da una precedente relazione

Marcell Jacobs è papà di tre bambini: Anthony e Meghan, avuti dalla compagna Nicole, e Jeremy, nato da una precedente relazione: "Il primo l'ho avuto giovanissimo - ha spiegato - Con lui ho sempre avuto un buon rapporto, ma non gli ho dedicato tutto il tempo che meritava e questo mi fa male. Gli altri due sono dei terremoti e tutti e tre hanno doti fisiche pazzesche. Credo di essere un buon padre". E a giudicare da come guarda la sua Nicole, sarà sicuramente anche un ottimo marito.