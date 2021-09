Chi è Davide, il fidanzato di Jessica Morlacchi presentato a Oggi è un altro giorno

A Oggi è un altro giorno l'amore è stato il leit motiv di questa puntata. In studio Marta Flavi ha ripercorso la sua carriera televisiva, parlando dello straordinario successo di Agenzia Matrimoniale, ma soprattutto di quante coppie sono nate grazie al programma. Il cupido della tv italiana ne ha 'benedetta' un'altra proprio in studio, presentata a sorpresa.

Ospite speciale della puntata di oggi è stato Davide, il fidanzato di Jessica Morlacchi. La cantante finora non aveva mai rivelato di essersi innamorata e lo ha fatto nel salotto di Serena Bortone, ormai una seconda famiglia per lei. I due ragazzi si sono conosciuti pochi mesi fa e sono inseparabili. "Ti abbiamo dato un fiore" si è raccomandata la conduttrice con il ragazzo, che ha subito replicato: "Ci tengo tanto anche io". E alla domanda "Cosa ti ha fatto innamorare di lei?" ha risposto senza pensarci: "Mi hanno fatto innamorare i suoi occhi espressivi. Per capire Jessica non ho bisogno di parole ma di un suo sguardo. Da quello capisco se sta bene, se c'è bisogno di qualcosa o se posso fare qualcosa per lei". Di poche parole Jessica Morlacchi, che guardava il fidanzato imbarazzata ma radiosa. Entrambi si sono detti innamoratissimi e a vederli insieme sembra l'inizio di una favola.

Chi è Davide, il fidanzato di Jessica Morlacchi

Davide è un pastry chef di Rieti. Lontano dal mondo dello spettacolo, le poche informazioni che si hanno su di lui si trovano su Instagram. E' un ragazzo semplice, amante della cucina e soprattutto dei dolci: il suo profilo è pieno delle sue creazioni meravigliose (e senza alcun dubbio buonissime). Molto apprezzato nel suo settore, ama stare in compagnia degli amici. E adesso anche di Jessica.