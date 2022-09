Jessica Sélassie, il nuovo amore sarebbe un ex tronista

Ormai più nessuna speranza per i Jerù. Jessica Selassié ed il suo flirt Barù Gaetani, una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia hanno trovato dei nuovi amori.

Nuovi amori

Il nobile toscano avrebbe iniziato una relazione con la giovane modella abruzzese Ludovica Perissinotto. Una love story che ha ricevuto anche la benedizione della principessa etiope, che a proposito aveva detto su Instagram: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole”. Dall’altro lato Jessica non sembra aver ritrovato l’amore, solo qualche mese fa gli era stato attribuito un flirt con Simone Bonaccorsi, ex volto di Temptation Island. Un feeling mai decollato, ma ora per la vincitrice del Grande Fratello potrebbe finalmente essere arrivato il vero amore.

Il flirt con Matteo Fioravanti

Si tratta di un altro personaggio proveniente da “Uomini e Donne”, noto al grande pubblico. Stiamo parlando dell’ex tronista Matteo Fioravanti. Jessica e Matteo sono apparsi spesso insieme sui social perché fanno parte della stessa comitiva di amici a Roma, ma la complicità tra i due era palpabile. Una sintonia che ha fatto insospettire i fan, tanto che a convalidare il gossip ci ha pensato lo stesso Fioravanti.

L’indizio sui social

Ieri il 25enne ha fatto una diretta Instagram e alla domanda cosa ti colpisce in una donna, ha risposto: “Mi può colpire l'inaspettato sinceramente . Sapete che è successo? Volete saperlo? Sapete tutti qual è la mia preferenza : le more. Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto. Pure le bionde nulla da togliere per carità , però moretta un po' scuretta”. Insomma delle parole che hanno fatto subito pensare alla Salassié. I follower infatti sono subito andati al sodo, tempestando il romano di domande su Jessica

“Dopo il gf hai svelato un apprezzamento per Jessica Sélassie , dopo averla conosciuta, pensi ci sia stato feeling?”, domanda un utente. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex tronista, che ha replicato: “Non commento, non posso commentare”, ha asserito Fioravanti imbarazzato, facendo il gesto di bocca chiusa. Ovviamente questo ha fatto pensare che le voci siano vere e che tra i due ci sia del tenero. Per il momento nulla di confermato, sarà il tempo a darci le risposte.