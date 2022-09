Jovanotti, anniversario d’amore: "A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più"

Che Lorenzo Jovanotti sia un inguaribile romantico è indubbio. Il cantautore in questi anni di successi ha dedicato tutti i suoi brani d’amore alla sua unica musa, la moglie Francesca Valiani. Nel giorno del 14esimo anniversario di matrimonio l’artista non poteva di certo astenersi dal rivolgere una dolce dedica alla sua “ragazza magica”. Cherubini ha postato su Instagram un tenero scatto di scoppia, corredato da uno dei versi più belli di A te: “A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più”.

Lorenzo ha ricordato il 6 settembre del 2008 quando si è unito in matrimonio alla sua Francesca. La coppia è convolata a nozze a Cortona, dove tutt’oggi risiedono. La cerimonia, all’insegna della tradizione, è stata celebrata nella Chiesa di Santa Maria Nuova con la figlia Teresa, all’epoca nove anni, che suonava il violino. Al grande giorno erano presenti diversi volti celebri amici degli sposi, come Ligabue e Luca Carboni.

L’amore tra Francesca e Lorenzo

L’amore tra Lorenzo e Francesca è di vecchia data, i due si conoscono da quando erano solo dei ragazzini. Il cantante, infatti, pur essendo nato a Roma, è originario proprio della città aretina in cui Francesca è cresciuta, e lì ha trascorso molto tempo durante l’ infanzia. Come raccontò Francesca, lei aveva 14 anni e lui 17, faceva il dj e metteva i dischi in una discoteca di Cortona, quando le portò un biglietto per partecipare ad una serata in quel luogo. I genitori non la lasciarono andare, ma Francesca ha da sempre conservato quel biglietto nel portafoglio. Lorenzo e Francesca sono insieme, ufficialmente, dal 1994. Nel 1998 a suggellare l’unione è arrivatala figlia Teresa, a cui papà Jova ha dedicato la canzone È per te e, nel 2008, i due sono convolati a nozze.

Il tradimento della Valiani

Nonostante tanta felicità non sono mancati neppure momenti burrascosi nella relazione. Prima delle nozze infatti coppia ha attraversato un difficile momento di crisi. Nel 2002 Francesca tradì Jovanotti con il celebre giornalista Giuseppe Cruciani, ideatore del format di Radio 24 che in passato aveva avuto una relazione anche con Selvaggia Lucarelli. Pare sia stata Francesca stessa a confessare all’allora compagno il suo tradimento, anche se alcune riviste avevano già catturato la fuga romantica con l'amante. In seguito al tradimento Lorenzo e Francesca si erano allontanati per un periodo, fu poi Jovanotti a perdonare la compagna, tanto da decidere di sposarla qualche anno dopo.