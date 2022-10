Chi è Kejdis Bardhi, la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo

Nicol Zaniolo dopo la fine della tormentata storia d?amore con Chiara Nasti ha finalmente ritrovato l?amore. La fortunata sarebbe la 28enne Kejdis Bardhi. I due erano stati pizzicati da Chi Magazine a bordo di uno yacht nelle meravigliose acque dell?Isola di Ponza, mostrandosi in grande sintonia e complicità.

Tuttavia nonostante la paparazzata non era certo che la ragazza fosse effettivamente la nuova fiamma del calciatore. Successivamente si parlò di un flirt con Siria Schifi, classe 2000, di professione imprenditrice. Ora però ad indicare nuovamente il nome di Kejdis Barhi come donna affianco dell?atleta, è l?esperta di gossip Deianira Marzano. L?influencer aggiunge però un dettaglio in più: ?Non credo che lui faccia i salti di gioia che sia uscito il nome di lei?. Che si tratti dunque solo di una fugace passione?

Il profilo di Kejdis Barhi

Intanto cresce la curiosità intorno alla nuova presunta fiamma. Kejdis, classe 1994, ha 28 anni. La giovane nasce in Albania sotto il segno dei gemelli, ma ben presto si trasferisce in Italia, più precisamente a Terni. Qui la ragazza svolge la professione di hair stylist. La Barhi è infatti titolare di una boutique sita in Antonio Pacinotti specializzata in extension. Oltre ai capelli la 28enne sembra amare la bella vita. Nel suo profilo Instagram, seguito da oltre 15.000 followers la bella Kejdis condivide scatti in hotel di lusso e di viaggi. Chissà che in questi piacevoli momenti non fosse presente anche Zaniolo.

Intanto a Deianira Marzano arrivano dai suoi seguaci ulteriori informazioni sul conto della ragazza al centro del gossip: ?E? una parrucchiera molto famosa a Terni. E? famosa anche perché è sempre alla ricerca di attenzioni e uomini facoltosi?, riferisce un insider. Insomma che il flirt con Zaniolo sia costruito ad arte per ottenere visibilità? Nel frattempo nessuna conferma e smentita dai due diretti interessati.