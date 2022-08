Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati

Non è un'estate fortunata per le coppie. Se in Italia si piange per l'addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche per l'ultimissimo fra Claudio Amendola e Francesca Neri, non va meglio oltreoceano, dove è appena scoppiata una coppia che seppur giovanissima faceva già sognare.

Kim Kardashian e Pete Davidson si sono ufficialmente lasciati dopo nove mesi di fidanzamento. La star dei reality, 41 anni, e il comico, 28 anni, si erano conosciuti lo scorso ottobre durante una puntata del 'Saturday Night Live'. Poi avevano ufficializzato la loro storia d'amore su Instagram all'inizio di quest'anno, prima di calcare insieme il tappeto rosso del Met Gala.

Ora i due, che erano stati ribattezzati i 'Kete' hanno preso strade separate, dopo il trasferimento di Pete in Australia per un impegno da attore in una nuova produzione. Secondo E! Notizie, i due sarebbero comunque rimasti in ottimi rapporti, ma la distanza, con lei a Los Angeles e lui a New York (quando non in giro per il mondo per lavoro) era diventata troppa.