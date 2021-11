Tra Lady Gaga e Bradley Cooper c’è stato qualcosa? Adesso l’attore svela il retroscena

Era febbraio 2019 quando un gossip di dimensioni planetarie esplose nelle cronache lanciando Lady Gaga e Bradley Cooper come coppia, sul set e non solo. Durante la cerimonia degli Oscar la cantante e l’attore, protagonisti del film A Star is born diretto dallo stesso Cooper, lasciarono il mondo senza fiato per l’intensa interpretazione del brano Shallow, colonna sonora della pellicola e vincitrice della Miglior Canzone. Da quel momento si parlò a lungo di un reale innamoramento tra i due, corroborato anche dalla separazione di lui dalla moglie, la modella Irina Shayk, e da una presunta convivenza.

Verità o solo illazioni? Se Lady Germanotta si affrettò a smentire tutto quasi subito ("Penso che i social media sono la toilette di internet", le sue lapidarie parole), Bradley Cooper lo ha fatto adesso, raccontando il retroscena su quel feeling che, dal palco Dolby Theatre di Los Angeles, innescò una serie di rumors sul rapporto con la collega.

FULL VIDEO: Lady Gaga & Bradley perform "Shallow" together! #Oscars pic.twitter.com/cRkmQ9oRUu — Lady Gaga Updates (@LGTourNews) February 25, 2019

Bradley Cooper e Lady Gaga sono stati insieme?

L’occasione che ha dato modo a Bradley Cooper di parlare del rapporto con Lady Gaga e di tornare con la memoria a quella celebre performance, è stata l’uscita del film House of Gucci di Ridley Scott che vede l’artista nel ruolo di Patrizia Reggiani. “Durante quel duetto stavamo solo recitando”, ha spiegato l’attore a Hollywood Reporter, smentendo così qualsiasi reale coinvolgimento: “Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare l’ansia della performance dal vivo”.

E ancora: “Era come se ci fossimo appena innamorati, in quel momento: sarebbe stato strano farlo su due sgabelli rivolti al pubblico davanti a milioni di persone” ha aggiunto Cooper che nei confronti di Lady Gaga nutre enorme affetto e grande stima, ribaditi ancora una volta in questa circostanza. “È così terribilmente carismatica e bella […]. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho capito: "Oh, oh, il cielo è il limite in termini di ciò che è in grado di fare e del suo livello di impegno’”.

Ad oggi, se Lady Gaga risulta ufficialmente single, di Bradley Cooper si dice stia vivendo un ritorno di fiamma con la ex moglie, madre della figlia di 4 anni Lea De Seine. Il Daily Mail racconta che Cooper e Irina Shayk siano stati visti insieme a New York, lasciando intendere che la loro vicinanza non sia solo dettata da opportunità genitoriali.