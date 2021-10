Lapo Elkann e Joana Lemos, le foto esclusive di un matrimonio da favola

Il racconto del giorno più bello della sua vita, ma non solo: al settimanale Chi Lapo Elkann ha anche consegnato le foto esclusive del matrimonio con la compagna Joana Lemos, celebrato a Tavira, in Portogallo, lo scorso 7 ottobre, nel giorno del suo 44esimo compleanno.

Lapo è arrivato a bordo di una Fiat 500 old school, in omaggio al nonno Gianni Agnelli. Splendidi gli sposi nei loro abiti nuziali: la sposa ha indossato una creazione di Frida Giannini che ha disegnato anche i vestitini delle damigelle, lui un frac firmato da Rubinacci, il suo sarto napoletano. Al termine della cerimonia gli sposi si sono allontanati su una 500 Spiaggina elettrica alla volta della festa a tema Tropical. La coppia ha sfoggiato un look decisamente meno formale per il party che ha seguito le nozze, caratterizzato dal rosa della giacca doppiopetto del neosposo e dal romantico vestito con ricami argentati della signora.

Sopresa, poi, per Joana: il marito, infatti, ha invitato il cantante portoghese Tony Carreira da lei tanto apprezzato e lei stessa ha ricambiato invitando i Gipsy Kings, la band preferita dal marito e anche dal nonno amatissimo Gianni Agnelli. Testimoni di Lapo sono stati i fratelli John e Ginevra e Armando Barzola, suo maggiordomo per anni. Anche Joana ha scelto i suoi fratelli, Gonçalo e Bruno Mascarenhas de Lemos come testimoni. Presente anche il padre Alain, che per gli sposi ha tenuto un discorso molto emozionante.

Chi è Joana Lemos, moglie di Lapo

Nata il 24 aprile 1973, di origini portoghesi, come precisato, Joana Lemos (all'anagrafe Joana Mascarenhas de Lemos) è una ex pilota di rally. Con Lapo, l'unione è privata e professionale: mentre lui infatti è oggi presidente della Fondazione Laps, creata dall'imprenditore nel 2016 con lo scopo di sostenere i bambini meno fortunati, Joana ne è vicepresidente.

Joana ha corso in moto dal 1990 al 1995 e in automobile dal 1996 al 2004. Quando si è ritirata, ha continuato a coltivare una carriera nel mondo dello sport, organizzando importantissimi eventi sportivi. Nel suo passato sentimentale, c'è il matrimonio durato 18 anni con Manuel Reymão Nogueir. Nel 2014 si sono separati. La coppia ha avuto due figli Tomas e Martim.