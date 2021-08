Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? Il commento dell'attrice sui social

Laura Chiatti e Marco Bocci sono in crisi? Da tempo ormai si susseguono, soprattutto sui social, indizii che ad alcuni hanno fatto pensare che tra i due attori il rapporto sia arrivato a un punto di svolta. Addirittura secondo il settimanale Nuovo Marco Bocci sarebbe andato via di casa.

In mezzo a questo gossip, Laura Chiatti non è intervenuta direttamente ma ha pubblicato una foto su Instagram che sembra smentire le ultime indiscrezioni. L'attrice infatti ha condiviso un selfie con indosso una maglietta sportiva e la didascalia: "I regali azzeccati di Marco Bocci", insieme all'emoticon di un cuore rosso. Un dettaglio che molti fan hanno letto come una risposta che metterebbe fine alle varie voci di una crisi tra i due attori. "Sono felice per voi", scrive un utente, mentre un'altra commenta: "Bellissimo regalo, belli voi e che malefiche voci che circolano".

Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi?

L'ultima foto "social" di coppia risale allo scorso 18 luglio, quando già si rumoreggiava. Laura Chiatti aveva condiviso su Instagram un altro selfie scattato questa volta in macchina, con i figli e Marco Bocci alla guida dell'auto, con il commento: "Una vita di attese". Poco prima l'attrice aveva pubblicato su Instagram una frase che ai più era suonata sibillina: "Parlarsi attraverso i post. La nuova frontiera del disagio sentimentale". Chiatti aveva taggato un'amica, aggiungendo "tu sai" e una serie di faccine sorridenti. Una frecciatina? Rivolta chi? Non è dato sapere, ma quella frase era stata vista come l'ennesima conferma di questa presunta crisi che per il momento non ha trovato risposte ufficiali da parte dei due diretti interessati. Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati il 5 luglio 2014 a Perugia, nella basilica di San Pietro. La coppia ha avuto due bambini: Enea, nato nel 2015, e Pablo, nato nel 2016.