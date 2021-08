Laura Chiatti, la sexy dedica a Marco Bocci

La tempesta è passata. Dopo un periodo difficile, anche se nessuno dei due ha mai dichiarato qualcosa in merito, Laura Chiatti e Marco Bocci sono tornati a scambiarsi messaggi d'amore sui social. Per mesi assenti dai rispettivi profili, l'estate li ha riavvicinati e non nascondono la serenità ritrovata.

L'ultima dedica è dell'attrice umbra che pubblica una foto del marito, in penombra nel salotto di casa, e scrive: "Bello anche al buio", con un cuore a corredo. La risposta non si fa attendere: "Soprattutto al buio" scherza Bocci, scatenando l'ironia e la felicità dei follower, felici di rivederli insieme e d'accordo con Laura. Pochi giorni fa la Chiatti aveva pubblicato anche una bellissima foto di famiglia scattata al Circeo, dove sono stati in vacanza, confermando che la crisi è ormai superata: "La famiglia è uno dei capolavori della natura... Noi". Sul bagnasciuga con i figli Enea e Pablo, mentre guardano il mare, Marco e Laura si godono il loro grande amore.

Il post di Laura Chiatti

"Un periodo complicato per Laura Chiatti"

Negli ultimi mesi i profili social di Marco Bocci e Laura Chiatti sono stati la cartina di tornasole del loro rapporto. Sempre super attivi, l'assenza reciproca in post e storie Instagram ha fatto intuire che stessero attraversando un periodo difficile. Alle voci sulla crisi di coppia se ne sono via via affiancate altre - a quanto pare più attendibili - che parlavano di "un momento personale complicato" per l'attrice umbra, vissuto però insieme al marito che non le ha mai fatto mancare il suo sostegno.

La foto di famiglia