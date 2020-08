Lautaro Martinez diventa papà: l'annuncio e la tenera foto con la fidanzata Agustina

Lautaro Martinez sta per diventare papà. L’attaccante dell’Inter e la fidanzata Agustina Gandolfo hanno annunciato la dolce attesa pubblicando la foto dell’ecografia del bebè mentre si scambiano un bacio sullo sfondo.

“Con alcune paure e incertezze, tanto ancora da imparare ma pieni di amore, ti aspettiamo. Ti amo con tutta la mia vita, noi tre siamo sempre qui a tifare per te”, ha scritto l’influencer e modella argentina. Da parte del compagno 22enne poi, una dedica d’amore alla compagna: “Ringrazio la vita per tutto quello che ho da vivere, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l'uomo più felice del mondo. Ti amo. Aspettiamo di vederti crescere”. Innumerevoli i messaggi alla coppia da parte dei follower che stanno rivolgendo i loro auguri alla famiglia che presto accoglierà una nuova vita.

Chi è Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martinez

Augustina Gandolfo è una modella e influencer nata a Mendoza, in Argentina, 24 anni fa. Molto attiva sui social, da molti è considerata “l’erede di Wanda Nara” per il suo legame con l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez con cui fa coppia da anni convivendo a Milano insieme alla loro inseparabile cagnolina, anche lei protagonista dello scatto che ha annunciato la loro prima dolce attesa.