Lino Guanciale felice con Antonella Liuzzi: il commento della ex fidanzata Antonietta Bello

Lontano dal clamore mediatico che la cerimonia celebrata a Roma avrebbe suscitato, Lino Guanciale ha sposato la fidanzata Antonella Liuzzi il 19 luglio scorso, condividendo con i follower la gioia per un avvenimento così importante solo a festeggiamenti già avvenuti. Innumerevoli i fan dell’attore che sui social si sono complimentati per il bel traguardo, piacevolmente spiazzati dalla notizia sulla coppia che ha sempre mantenuto particolare riserbo circa la propria storia d’amore, nata un anno e mezzo fa e proseguita estranea a qualsiasi gossip.

Ad oggi Lino e Antonella non hanno rilasciato dichiarazioni sul loro matrimonio, ma dai loro sorrisi è evidente una felicità coinvolgente su cui ha detto la sua anche Antonietta Bello, attrice a cui Guanciale è stato legato per dieci anni e con cui è rimasto in ottimi rapporti.

Antonietta Bello commenta il matrimonio dell’ex fidanzato Lino Guanciale

La reazione di Antonietta Bello al matrimonio dell’ex fidanzato Lino Guanciale è arrivata sui social come risposta all’osservazione di una fan. “Sei molto bella dovevi esserci tu vicino Lino”, è stato il commento di qualcuno a cui lei, con eleganza estrema, ha risposto: “Tesoro.. vicino Lino è giusto ci sia colei di cui Lino è innamorato, non credi!? Comunque grazie mille per il complimento, quello è piacevole assai”.

Una replica, quella della 34enne friuliana, che ben denota la classe dell’attrice che con il suo ex ha interrotto la relazione ma senza alcun rancore. Lino, infatti, è tutt’ora tra coloro che sui social seguono la bella e brava attrice su cui lo stesso attore ebbe a rimarcare la professionalità quando ufficializzò la fine della loro storia.

“Dopo dieci anni io e la mia compagna abbiamo di comune accordo e molto serenamente deciso di separarci”, aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni a proposito della rottura con Antonietta Bello, conosciuta ai tempi dell'università a Venezia: "Il nostro è un rapporto bello anche adesso. Non me ne vogliano le altre colleghe, ma lei è l'attrice più brava che io conosca e quindi le nostre strade non smetteranno di incrociarsi”. Un rapporto rimasto ottimo nonostante la fine del sentimento quello tra i due ex che dimostra quanto l’affetto resti immutato nel tempo se per anni è stato autentico.