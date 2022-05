Livio Cori sulla relazione con la Tatangelo: “Quello che leggete è falso”

Nelle settimane scorse ha fatto parlare la fine della love story tra Anna Tatangelo e Livio Cori. In tanti si sono interrogati sulle motivazioni che hanno portato la coppia alla rottura. Dopo tante indiscrezioni ci ha pensato lo stesso rapper ad illustrare le ragioni della fine attraverso un comunicato stampa diffuso dal settimanale Oggi. Cori parla di stili di vita e impegni professionali inconciliabili lamentando inoltre l'ingombrante nome della cantante di Sora. “Il nome della Tatangelo è pesante”, fa sapere attraverso la nota l’artista.

Livio Cori parla di fake news sul suo conto

Dopo alcuni giorni dalla pubblicazione del comunicato, Livio Cori ha però voluto fare chiarezza in prima persona sull’argomento. Attraverso alcune storie Instagram pubblicate giovedì 5 il rapper campano ha smentito le dichiarazioni a lui attribuite: “Devo dirvi una cosa al volo. Non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, tutto quello che leggete in giro virgolettato come se l'avessi detto io su vari giornali blog e siti del caso non è vero”, asserisce Cori, aggiungendo l’hashtag #FakeNews alle stories.

“Non ci pensate proprio pensate ad altro, non vi applicate ad altro tutto le cose che voglio dire le dico qua su Instagram, è la fonte reale che avete”, conclude l’artista con piglio deciso.

Livio Cori nega dunque il coinvolgimento nella nota pubblicata dal magazine Oggi.

Intanto Anna Tatangelo non si pronuncia sulla fine della storia, ma al contempo ha lanciato un messaggio inequivocabile facendo tabula rasa sui social degli scatti insieme a Livio e smettendo di seguirlo, ed il rapper ha fatto altrettanto.