Lorella Cuccarini scrive alla figlia Sara: “Che la vita ti riservi tante cose belle”

Per Lorella Cuccarini l’estate è all’insegna delle ricorrenze famigliari che ogni anno scandiscono i ricordi più indelebili della sua vita. Dopo la gioia per le “nozze di granito” con il marito Silvio Testi, la conduttrice ha condiviso con i follower quella per un’altra data importante, il 4 agosto, giorno del compleanno della sua primogenita Sara.

“Ancora ci provo a prenderti in braccio”, ha scritto la conduttrice a corredo del post che la mostra sorridente con la sua ‘bambina’ ormai 26enne: “Buon compleanno, principessa! Che la vita ti riservi tante cose belle”. E per mamma e figlia che mostrano una straordinaria somiglianza, una pioggia di auguri da parte degli utenti che si uniscono alla festa virtuale per la bellissima giovane donna.

I figli di Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Dall’amore lungo 29 anni tra Lorella Cuccarini e il produttore discografico e televisivo Silvio Testi sono nati quattro figli: Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000). In questi giorni la famiglia si trova in Sardegna dove si sta concedendo una rilassante vacanza che arriva dopo una stagione lavorativa molto intensa per Lorella Cuccarini, reduce dalla discussa fine dell’esperienza a ‘La vita in diretta’.