Luca Argentero compie 44 anni: l'irresistibile dedica della moglie Cristina Marino

Non poteva che essere lei, Cristina Marino, a dare il via al numeroso coro di auguri social rivolto a Luca Argentero. Oggi l'attore torinese compie 44 anni e per l'occasione la moglie ha scritto un pensiero che subito ha raccolto l'apprezzamento di migliaia di follower, pronti ad unirsi agli auguri ma anche ad elogiare la profondità del loro sentimento.

"Auguri a mio marito. Auguri al padre di mia figlia. Auguri alla luce più potente che io abbia mai guardato. Buon compleanno amore mio" ha scritto l'attrice 31enne a corredo di due foto in bianco e nero che la mostrano accanto al festeggiato, sorridente durante uno dei loro ultimi viaggi. "Siete meravigliosi" dice qualcuno commentando il post che esalta l'unione della coppia, marito e moglie dal giugno scorso e genitori di Nina Speranza, nata a maggio 2020.

Parole, quelle di Cristina, che non fanno altro che confermare la forza di un amore sempre raccontato con grande autenticità anche da Luca: "Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina" ha detto di recente lui in tv: "Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto".

E lei, naturalmente, ricambia il sentimento e la stima verso l'uomo che l'ha resa madre e che oggi, più del solito, sarà al centro di tutte le attenzioni sue e della piccola Nina che ha già mostrato di amare follemente il suo papà.