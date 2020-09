Luca Argentero e Cristina Marino pronti per il 'sì': "Sarà un matrimonio normale"

Prepariamoci ai fiori d'arancio. Luca Argentero e Cristina Marino stanno per fare il grande passo, anche se ancora non c'è una data (o perlomeno non l'hanno ufficializzata). Quel che è certo, invece, è che il matrimonio è dietro l'angolo per i due attori, diventati genitori a maggio.

Si sarebbero già sposati, ma l'arrivo della piccola Nina ha cambiato le loro priorità. Oggi però Argentero - che dal 15 ottobre tornerà su Rai1 con la fiction 'Doc - Nelle tue mani' - si dice pronto a sposare la sua compagna: "Prima è rimasta incinta, poi c'è stato il covid, ma appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo - ha fatto sapere in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - è nei nostri piani da un po'. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante. Ora poi è una questione di responsabilità civile, bisogna fare le cose bene, con calma, evitando assembramenti".

Luca Argentero: "Nina ci ha uniti ulteriormente"

L'arrivo della figlia Nina ha travolto le loro vite, ma il nuovo equilibrio - a tre - rende entrambi radiosi e ancora più uniti. Luca Argentero ha occhi solo per loro: "Sono un papà totalmente innamorato. Ci spostiamo tanto per farle capire da subito che la nostra è una vita in movimento e che vivremo così. Ci ha uniti ulteriormente. L'unica riflessione che facevamo è che Nina ora ha la precedenza su qualunque altra cosa e noi veniamo dopo di lei. Ma siamo felici così. Ci alterniamo nella gestione di tutto, abbiamo la fortuna di poterci dedicare solo a lei". E chissà se non sarà proprio lei a portargli le fedi.