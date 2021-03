Luca Argentero e Cristina Marino, notte romantica in hotel

Fuga di coppia a Modena, nel nuovo B&B dello chef Massimo Bottura. Cena in camera a lume di candela

Mai dimenticarsi di essere due innamorati prima che due genitori. Luca Argentero e Cristina Marino si sono concessi una fuga romantica a Modena, nel nuovo B&B dello chef Massimo Bottura, dove hanno trascorso la domenica. Una giornata tutta per loro, poi la sera una stellata cena in camera a lume di candela, anzi, di abat jour, come si può vedere dalla foto della mise en place pubblicata su Instagram dall'attrice.

"Poesia" scrive, ammaliata dal posto e dalla loro serata speciale, ma il marito replica: "Tu sei una poesia". Risveglio con coccole nella suite da sogno, poi sempre insieme in un hangar automobilistico, dove probabilmente l'attore era impegnato per lavoro.

Prove di luna di miele? Luca Argentero e Cristina Marino stanno organizzando il matrimonio. Insieme dal 2016, lo scorso maggio è nata Nina, la loro prima figlia, e ora sono pronti per il 'sì'. Top secret ancora la data, ma sui social hanno fatto sapere: "Sarà una cosa molto semplice, covid permettendo. Sarà una festa d'amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati. Non condividerò molto perché come sapete siamo molto discreti e ci piace che le cose private rimangano tali".

