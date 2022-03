Luca Argentero e Cristina Marino, notte da amanti nell'hotel di lusso

"Lovers". Così Cristina Marino nell'ultimo post su Instagram, dove condivide alcuni scatti della fuga d'amore con Luca Argentero. I due attori, legati dal 2016 e convolati a nozze l'anno scorso, si sono concessi una notte da amanti in un lussuoso hotel (da una delle foto pubblicate, la città che si intravede fuori dalla finestra sembra essere Milano, dove spesso sono entrambi per impegni di lavoro).

Qualche ora di relax nella piscina al coperto all'ultimo piano, con vista mozzafiato, poi un salotto tutto per loro dove brindare con delle bollicine, cena giapponese e infine nel loro nido d'amore per una notte. Elegantissima e sexy lei, con un abito corto nero, abbigliamento più casual per lui, che fa comunque la sua gran bella figura allo specchio dell'ascensore che li porta in camera. Luca Argentero e Cristina Marino, da due anni genitori di Nina Speranza, si ritagliano spesso dei momenti tutti per loro in cui viversi come coppia.

E' proprio questo uno dei segreti del loro rapporto, tornare 'fidanzati' di tanto in tanto per guardarsi ancora con passione come i primi giorni. Una bella lezione d'amore.

Le foto pubblicate da Cristina Marino