Luca Onestini non molla: in tv nuove rivelazioni sulla rottura con Ivana Mrazova

Luca Onestini continua a rivelare nuovi dettagli sulla fine della relazione con Ivana Mrazova. Lo fa direttamente in tv, ai microfoni del reality spagnolo Secret Story che lo vede tra i concorrenti, durante conversazioni con i compagni di avventura già destinatari di intime confidenze nei giorni scorsi.

Luca Onestini parla della gelosia di Ivana Mrazova

Dopo aver raccontato la sua amarezza per una relazione che non avrebbe voluto che finisse, adesso Luca Onestini ha parlato di un’insistente gelosia della ex compagna che, a detta sua, riguardava anche il suo impegno verso lo studio necessario per terminare il suo percorso in odontoiatria.

"All’inizio non mi rendevo conto di questi suoi aspetti. Chi vuole il tuo bene non fa questi ragionamenti. Io con lei ho parlato di questo, ma non capiva, non comprendeva. Mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei" ha dichiarato Luca: "Studiavo per noi. Che poi era questione di un mese e mezzo o due. Lo stavo facendo per me, per lei, per la nostra famiglia futura. Costruivo qualcosa, eppure lei mi dava dell’egoista".

Luca Onestini, inoltre, ha aggiunto che Ivana non voleva che lui imparasse lo spagnolo: "Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro", ha aggiunto: "Spesso ci sono delle gelosie e in amore non può esserci gelosia di questo tipo. Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando".

La reazione di Ivana alle dichiarazioni del suo ex? Nessuna: dopo un commento iniziale, la modella continua a trincerarsi dietro un granitico silenzio sulla questione privata che, da parte sua, pare non meritare più alcun commento.