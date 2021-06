Luca Zingaretti e Luisa Ranieri festeggiano 9 anni di matrimonio: il regalo delle figlie è irresistibile

A Luisa Ranieri è bastato solo un pronome per descrivere la foto che celebra l’amore per il marito Luca Zingaretti nel giorno del loro anniversario di nozze. "Noi" si legge a corredo dell’intenso primo piano pubblicato poco fa su Instagram, nel giorno che nove anni fa vedeva sorridere di felicità la coppia di attori mentre pronunciavano quel sì che oggi vale ancora, come e più di ieri. E anche Luca Zingaretti non ha rinunciato a celebrare il sentimento per la moglie: "...di bellissime giornate trascorse tutti insieme", ha scritto a corredo della foto di coppia che li raffigura abbracciati.

La gioia di così belle condivisioni ha subito conquistato i follower, pronti a lasciare il segno del loro affetto e una valanga di auguri a margine di un’immagine che celebra la loro splendida unione.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, il regalo delle figlie per l'anniversario di nozze

E ancora: “Con questo ragazzo insieme dal 2005, sposati dal 2012”, ha scritto Luisa Ranieri tra le Instagram Stories per ricordare uno dei tanti momenti trascorsi con il marito ritratto di spalle durante una romantica gita in barca. Dal loro amore, sono nate due figlie, Emma e Bianca, le stesse che oggi hanno riservato a mamma e papà un pensiero dolcissimo volto a celebrare il loro anniversario di nozze: “Mamma + Papà” e poi un cuore rosso è la descrizione di disegno colorato che ha il valore immenso del regalo più bello che la coppia potesse ricevere.

La storia d'amore di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia. La loro relazione è nata allora, forte e salda nel tempo, e nel 2011 ha portato alla nascita della prima figlia, Emma, nel 2015, a quella di Bianca. “Diventare papà è stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine", ha affermato Zingaretti delle sue figlie. E Luisa è pazza d'amore per il marito: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. (...) Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate".