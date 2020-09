Ludovica Caramis è mamma: primo figlio per la ex prof dell’Eredità e Mattia Destro

Grande gioia per Ludovica Caramis e Mattia Destro, diventati genitori del piccolo Leone l’8 settembre scorso, a sei anni esatti dal matrimonio. L’annuncio è arrivato su Instagram a corredo di una foto che mostra un pupazzetto a forma di principe azzurro con tanto di fiocco.

La ex professoressa dei programmi Rai ‘L'eredità’ e ‘La corrida’ e il calciatore che milita nel Genoa hanno condiviso con i follower la loro immensa felicità che arriva a qualche giorno dal loro anniversario di nozze, celebrate il 1º settembre 2014. Numerosi gli auguri per la coppia arrivati da parte dei follower, tra cui quelli di Carlo Conti che con un “Welcome Leone” ha espresso il suo affetto per il lieto evento. Il conduttore ha lavorato con Ludovica Caramis dal 2011 al 2017 durante il quiz di Rai Uno ‘L’Eredità’ e poi a ‘La Corrida, contando anche una breve collaborazione a ‘Tale e Quale Show’ nel 2014.