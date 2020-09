Ludovica Valli è incinta: primo figlio per l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’

Dolce attesa per Ludovica Valli: l’influencer tra i volti più amati della storia del programma ‘Uomini e Donne’ ha annunciato sui social di essere incinta del primo figlio, frutto dell'amore per il compagno Gianmaria De Gregorio. La bella notizia è arrivata con un video corredato da una lunga didascalia che è un resoconto della sua vita, di bambina prima e di adulta poi, ora allietata dalla prossima maternità.

“La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle ‘sei di mattina’, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto", si legge, "La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova … quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia”.

Tantissimi i messaggi di auguri arrivati alla coppia dai follower, felici di condividere con lei una delle gioie più grandi.

Ludovica Valli incinta, chi è il compagno Gianmaria De Gregorio

Ludovica Valli e Gianmaria De Gregorio fanno coppia dal 2019. I due vivono insieme a Milano. Lui è un imprenditore spesso in Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Prima di lui l’influencer, sorella di Beatrice Valli, è stata legata a Fabio Ferrara conosciuto a Uomini e Donne e al personale trainer Federico Accorsi. L’amore per l’attuale compagno è stato tema di una recente intervista al settimanale Di Più: “E’ l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto”, ha confidato, “Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio”.