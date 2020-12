Luigi Berlusconi sposino felice, ma continua a incontrarsi con l'ex fidanzata

Il figlio più piccolo del Cavaliere è convolato a nozze appena due mesi fa. Sembra, però, che non abbia rinunciato ai suoi pranzetti con Ginevra Rossini, al quale è stato legato per anni da giovanissimo

Tana per Luigi Berlusconi. Il figlio minore di Silvio Berlusconi e Veronica Lario - detto Luigino - si è sposato a ottobre con Federica Fumagalli, ma a quanto pare continuerebbe a vedere l'ex fidanzata storica Ginevra Rossini. Lo rivela Oggi, che riporta anche i dettagli dei loro incontri. Alla luce del sole, ma pur sempre 'misteriosi'.

Come fa sapere il settimanale, i due pranzerebbero insieme quasi ogni giorno dal 13 dicembre - da quando la Lombardia non è più zona rossa - nel riservatissimo ristorante di Palazzo Parigi, a Milano. Ginevra arriva per prima e si siede, ordinando, dopo circa 15 minuti arriva Luigino e mangiano insieme. La moglie sarà informata di questa amicizia? Certo è che la frequenza con cui i due ex piccioncini continuano a vedersi, farebbe ingelosire chiunque, anche una moglie strabordante di fiducia.

La storia d'amore di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Luigi Berlusconi, 32 anni, e Federica Fumagalli, 31, fanno coppia da circa nove anni. Il loro amore è nato nelle aule dell'università Bocconi di Milano dove entrambi hanno conseguito la laurea in Economia. Dopo le nozze la coppia andrà a vivere nella villa di via Rovani di proprietà di Silvio Berlusconi, raccontava il settimanale Chi, rivelando anche l'arrivo della romantica proposta di matrimonio nella sera di Natale 2019. Qualche tempo fa erano circolate indiscrezioni su una presunta dolce attesa della coppia, sempre molto riservata e lontana da qualsiasi ambiente mondano, ma per ora non c'è alcun figlio in arrivo: nonno Silvio dovrà attendere ancora un po' prima di poter stringere tra le braccia quello che sarà il suo undicesimo nipote.