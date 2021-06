Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, le foto della dolce attesa in Sardegna

Manca poco alla nascita del primo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: la dolce attesa della coppia finirà il primi di luglio e, nel frattempo, il mare della Sardegna fa da sfondo all’ultimo periodo della loro vita da futuri genitori.

Ma le loro non sono certo romantiche vacanze in solitaria: i due, infatti, hanno raggiunto Villa Certosa, meta di relax anche per la sorella di Luigi, Eleonora, che è approdata lì con il compagno Guy Binns e i loro tre figli Riccardo, Flora e Artemisia; Giorgio Valaguzza, ex di Barbara Berlusconi con cui è stato per nove anni e ha avuto i figli Alessandro ed Edoardo, e di nuovo papà della piccola Lea, nata dall’amore della nuova compagna Martina Franzoni, e nonno Silvio, felice più che mai di trascorrere questo periodo con la compagna Marta Fascina e la sua famiglia quasi al completo. Per lui il figlio di Luigi e Federica sarà il tredicesimo nipote.

(Di seguito le foto del settimanale Chi)

Chi è Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi e futura mamma del loro primo figlio

Federica Fumagalli, 31 anni, un anno in meno del marito Luigi Berlusconi, è nata a Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero. Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, Federica lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione, e chi la conosce bene sottolinea il suo talento professionale, la discrezione, la gentilezza e un’educazione solida.

Federica ha conosciuto colui che sarebbe diventato suo marito dopo nove anni di fidanzamento durante una serata con gli amici in un noto locale milanese. Luigi, che deve il proprio nome al nonno paterno, lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, Barbara ed Eleonora. Con le cognate Federica ha stretto un legame esclusivo, e insieme, come nelle più classiche delle famiglie numerose, trascorrono le vacanze insieme in Sardegna, nella villa di famiglia, a St. Moritz o alle Maldive.