Luigi Berlusconi si sposa: oggi le nozze con Federica Fumagalli

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano. Oggi, 7 ottobre 2020, l’ultimogenito di Silvio e Veronica Lario pronuncerà il fatidico sì alla storica fidanzata a Milano, con una cerimonia blindatissima a cui dovrebbe partecipare anche l’ex premier qualora il secondo test del coronavirus dovesse confermare la sua negativizzazione.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano: le nozze a Milano

Le nozze di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli avrebbero dovuto tenersi quest’estate, ma erano state rimandate per via della pandemia di coronavirus (a settembre lo stesso Luigi era risultato positivo, insieme alle sorelle Barbara e Marina). Le pubblicazioni delle intenzioni di matrimonio, online da agosto sull’Albo pretorio del Comune di Milano, hanno poi confermato il matrimonio che sarà celebrato nel pomeriggio di oggi in forma privata. Al rito nuziale seguirà il ricevimento serale organizzato a Villa Macherio.

La storia d’amore di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Luigi Berlusconi, 32 anni, e Federica Fumagalli, 31, fanno coppia da circa nove anni. Il loro amore è nato nelle aule dell’università Bocconi di Milano dove entrambi hanno conseguito la laurea in Economia. Dopo le nozze la coppia andrà a vivere nella villa di via Rovani di proprietà di Silvio Berlusconi, raccontava il settimanale Chi, rivelando anche l’arrivo della romantica proposta di matrimonio nella sera di Natale 2019. Qualche tempo fa erano circolate indiscrezioni su una presunta dolce attesa della coppia, sempre molto riservata e lontana da qualsiasi ambiente mondano, ma per ora non c’è alcun figlio in arrivo: nonno Silvio dovrà attendere ancora un po’ prima di poter stringere tra le braccia quello che sarà il suo undicesimo nipote.