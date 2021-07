Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli genitori: è nato il tredicesimo nipote di Silvio

Primo figlio per la coppia che per il piccolo ha scelto un nome che omaggia il nonno

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori: nelle scorse ore è nato il loro primo figlio, Emanuele Silvio, nome che risuona come un omaggio al nonno per il quale il piccolo è il tredicesimo nipote.

La nascita di Emanuele Silvio precede di qualche settimana quella del cuginetto (o cuginetta): Barbara Berlusconi, infatti, è in attesa del suo quinto figlio, il terzo dopo Leone, 4 anni, e Francesco Amos, 3, nati dall’amore per Lorenzo Guerrieri, che si aggiunge ad Alessandro, 13 anni, ed Edoardo, 11, figli dell’ex compagno Giorgio Valaguzza. Recenti le foto che hanno documentato la festa in barca organizzata dalla figlia di Silvio e di Veronica Lario per il compleanno di quest’ultima, circondata dalla numerosa famiglia a cui, adesso, si aggiunge anche il primogenito di Luigi e Federica.

Chi è Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi

Luigi è il quinto figlio di Silvio Berlusconi, il terzo avuto da Veronica Lario, e ha conosciuto Federica circa dieci anni fa. Federica Fumagalli, 31 anni, un anno in meno del marito Luigi Berlusconi, è nata a Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero. Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, Federica lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione, e chi la conosce bene sottolinea il suo talento professionale, la discrezione, la gentilezza e un’educazione solida.

Federica ha conosciuto colui che sarebbe diventato suo marito dopo nove anni di fidanzamento, durante una serata con gli amici in un noto locale milanese. Luigi, che deve il proprio nome al nonno paterno, lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, Barbara ed Eleonora.