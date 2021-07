Manila Nazzaro: "Così ho festeggiato il divorzio da Francesco Cozza"

Ora sì che Manila Nazzaro può coronare con il matrimonio il suo legame con Lorenzo Amoruso. La coppia, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, aveva fortificato il proprio rapporto alla fine del reality di Canale 5, rivelando di puntare alle nozze non appena la conduttrice avrebbe ottenuto il divorzio dal padre dei suoi figli Francesco Cozza. La sentenza è arrivata lo scorso maggio e adesso la conduttrice ha ribadito l’intenzione di sposare il compagno con cui, di recente, ha affrontato il dolore per la perdita di un figlio che aspettavano.

Manila Nazzaro: "Firmare mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra con il mio ex marito"

Dal 2005 al 2017, Manila Nazzaro è stata sposata con Francesco Cozza, ex calciatore da cui ha avuto due figli, Nicolas e Francesco Pio. Il 27 maggio scorso la ex Miss Italia ha ottenuto il divorzio, evento che l’ha aiutata a mettere la parola fine ai contrasti con l’ex marito, oggi anche lui sereno accanto a un’altra donna. Manila Nazzaro ha raccontato di aver accolto con gioia il provvedimento, organizzando una cena per festeggiare l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

"Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un'altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l'inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo", ha raccontato la conduttrice in un’intervista, senza fare mistero del desiderio di ricevere adesso la fatidica proposta dal compagno. "Ogni volta che si parlava di matrimonio, lui diceva: ‘Non si può, non hai ancora divorziato’. E così ci siamo concentrati sulla casa. Ora però mi aspetto la proposta vera!".

Parlando poi del delicato argomento della perdita del loro bambino: "Per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime", ha affermato la 43enne foggiana: "Nel frattempo ho ottenuto il divorzio, e ora possiamo fare quello che vogliamo. E, come dice Lorenzo, il cantiere non l'abbiamo mai chiuso. Quindi chissà: magari proprio adesso che siamo calmi e sereni, e concentrati su altri progetti come la nostra nuova casa, qualcosa succede. Certo ho 43 anni, ma si sentono così tante storie di donne incinte anche alla mia età, quindi…".