Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie si sono lasciati: le parole di lui

Se son rose fioriranno afferma il celebre proverbio e a quanto pare le rose nel giardino di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie non erano pronte a sbocciare. Era nell'aria da qualche giorno che tra i due non stesse andando proprio tutto bene, ma è stato il nuotatore a comunicare la fine della loro relazione su Instagram.

Una fine per molti annunciata che però veniva costantemente smentita dai due ex gieffini, neanche l'opposizione del padre di Bortuzzo sembrava aver scalfito il loro amore, e invece qualcosa si è spezzato davvero.

Fin dai tempi del Gf il loro rapporto è stato molto litigarello, come dimenticare le scenate di lui per la troppa gelosia di lei e come dimenticare i pianti ininterrotti di Lulù. Adesso che il reality è finito i due però hanno fatto i conti con la realtà e non è andata bene.

Il messaggio di Manuel Bortuzzo

"In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate", inizia così il messaggio pubblicato su Instagram da Manuel Bortuzzo che comunica a tutti i fan la rottura della relazione tra lui e Lulù Selassie. "Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore - scrive ancora Manuel - tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale".