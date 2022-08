Manuel Bortuzzo dimentica Lulù, la nuova fidanzata è Angelica Benevieri

A quattro mesi dalla brusca rottura con Lulù Selassiè - e tutte le polemiche che ne sono derivate -, Manuel Bortuzzo volta definitivamente pagina e ritrova l'amore. Il nuotatore ufficializza con una foto sui social la sua nuova relazione: lei è Angelica Benevieri, tiktoker non nuova al mondo dello spettacolo.

Un bacio tra le storie Instagram, senza ulteriori commenti a corredo di una passione esplosa in pochissimo tempo. Questa estate, infatti, Manuel l'ha trascorsa con gli amici, motivo che lascia intuire come con Angelica sia stato un improvviso colpo di fulmine arrivato quasi alla fine di agosto. Colpito e affondato, Bortuzzo sembra cotto a puntino, come lei. L'ex gieffino, che proprio nella Casa di Cinecittà si era innamorato di Lulù, stavolta vorrà tenere la sua storia d'amore lontano dai riflettori, visto com'è andata a finire con la principessina, protagonista di accuse al veleno nei confronti della famiglia di Manuel.

La foto del bacio condivisa tra le storie Instagram

Chi è Angelica Benevieri

Angelica Benevieri ha vent'anni ed è romana. Tiktoker molto amata (sul social conta oltre 260mila follower), è apparsa anche in tv, nel programma di Cesare Bocci 'Imperfetti Sconosciuti' e nella fiction di Rai1 'Le indagini di Lolita Lobosco' con Luisa Ranieri. Il mondo dello spettacolo è il suo sogno e vorrebbe diventare un'attrice.

Angelica Benevieri su Instagram

La storia con Lulù

L'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è nato nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche se inizialmente era la principessina a corteggiare lui - che durante le prime settimane non voleva saperne - il nuotatore si è poi lasciato andare ai sentimenti ed è uscito dal reality con la promessa di aspettarla fuori. Così è stato. La loro storia, però, è stata abbastanza tormentata a causa di liti e divergenze caratteriali, fino a quando lo scorso aprile non hanno deciso di lasciarsi. Una decisione presa da Manuel, che dichiarò: "Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori".