Manuel Locatelli si sposa: chi è la futura moglie Thessa Lacovich

Manuel Locatelli si sposa. Dopo quattro anni di fidanzamento, l'attaccante della Juventus ha chiesto la mano della sua Thessa Lacovich che sui social ha condiviso la gioia della romantica proposta accompagnata da uno splendido anello, simbolo del loro amore. "Sì con tutto il cuore", ha scritto la futura moglie a corredo della foto che la mostra con lo sguardo emozionato e incredulo e la mano in quella del compagno, autore dello scatto. E ancora: "Chiedimi se sono felice", si legge a margine della rassegna di immagini che fermano i suggestivi luoghi sul lago di Como, cornice per uno dei giorni più emozionanti della vita della coppia.

Chi è Thessa Lacovich, fidanzata e futura moglie di Manuel Locatelli

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich, entrambi 23enni, si sono fidanzati circa quattro anni fa. La ragazza è originaria della Costa Rica e ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si è laureata in Digital Communication Strategy. Un grande amore quello che lega i due, omaggiato anche in campo dal calciatore in occasione degli scorsi Europei, quando, in occasione del gol che ha consentito il raddoppio dell'Italia nella partita contro la Svizzera, ha mimato con le dita la lettera T: "L'esultanza? La T di Thessa, la mia compagna, e di Teddy, il mio cagnolino che non c'è più" aveva spiegato Locatelli. Sui profili social di entrambi sono frequenti le dediche d’amore reciproche di Thessa e Manuel che presto coroneranno il loro sogno diventando marito e moglie.