Manuela Arcuri risposa il marito: la favolosa proposta di nozze

“Ci sposeremo nel 2022, finalmente è arrivata la proposta!”: sul numero di Chi in edicola mercoledì 10 novembre, Manuela Arcuri parla in esclusiva del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore edile al quale è legata da undici anni e dal quale ha avuto un figlio, Mattia, di sette anni. “Ne parlavamo da tempo, il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013. Nelle interviste dicevo: ‘Il desiderio c’è, ma finché non mi arriva la proposta...’. E così, finalmente, è arrivata”.

La favolosa proposta di matrimonio

L'attrice racconta come è avvenuta la proposta: “Giovanni mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! ‘Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello’, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GfVip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?” (…) Ho sempre sognato di sposarmi su una spiaggia, al tramonto, nei luoghi dove sono cresciuta, a Sabaudia o a Latina”.