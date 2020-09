Mara Venier, 20 anni d'amore per Nicola Carraro: “All’inizio eravamo clandestini, io stavo con un altro”

Mara Venier e Nicola Carraro festeggeranno vent’anni d’amore il prossimo 19 settembre, data che ricorda il loro primo incontro e la nascita di un sentimento che nel tempo si è accresciuto e consolidato. La conduttrice di Domenica In ha raccontato in esclusiva a Oggi l’emozione per un anniversario tanto importante, ripercorrendo gli inizi di una relazione nata come clandestina e ufficializzata quando un fotografo beccò per la prima volta insieme la coppia. “Fummo beccati dai paparazzi mentre camminavamo mano nella mano, e ci baciavamo. Solo che eravamo clandestini: io stavo con un altro… un fidanzato tanto noioso…”, ha ricordato Mara: “Il prezzo di quelle foto? 50 milioni di vecchie lire. Lui mi chiamò e mi disse che era pronto a comprarle per non farle pubblicare. Mi misi a ridere. Con quei soldi ci avremmo fatto il giro del mondo piuttosto! Il pomeriggio mollai il fidanzato e dopo pochi giorni partimmo per i Caraibi io e lui”.

Mara Venier e Nicola Carraro, la crisi coniugale superata

Mara Venier ha anche raccontato di una grave crisi, superata quando un problema di salute di Nicola Carraro la spaventò al punto tale da farle comprendere l’importanza del suo amore per lui. “Nell’estate del 2011 passammo delle vacanze complicate, non eravamo stati bene insieme: io mi volevo divertire, lui voleva stare in casa tranquillo. Tornammo dalla Sardegna molto distanti. Lui andò a Milano e io a Roma, decisa a lasciarlo” ha raccontato: “Mi chiamò un amico di mio marito e mi disse che doveva essere operato alla carotide subito, perché aveva una occlusione al 90 per cento ed era in serio pericolo di vita. Ho mollato tutto e sono partita per raggiungerlo. Da quel momento non ci sono state mai più crisi fra di noi. Anche se, come è normale che sia, ci discuto spesso e volentieri”.

Mara Venier pronta per la nuova stagione di 'Domenica In'

Mara Venier è pronta a tornare al timone di comando di Domanica In il 13 settembre. Tutto pronto, dunque, per una nuova edizione che la riconferma regina del pomeriggio domenicale di Rai Uno. “La nuova stagione sarà il proseguimento di quella passata. Inizialmente volevo cambiare tutto, ma poi Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, mi ha detto che il format del programma sono io”, ha dichiarato: “Ci sarà il mio tavolo, che è stato come la coperta di Linus in quei mesi di paura, mi ha permesso di crescere professionalmente, di affrontare la solitudine dello studio, l’ansia di quello che accadeva. E poi c’è il mio pubblico: faremo anche dei giochi da casa”.