Mara Venier ricorda la storia con Arbore: “Ancora non ho capito perché ci siamo lasciati”

Carlo Conti intervista Mara Venier. Sorpresa a ‘Domenica In’, annunciata poco prima dell’inizio della diretta di oggi. Inizialmente sarebbe dovuto essere presente Francesco Totti, ma il grave lutto che lo ha colpito ha fatto saltare l’appuntamento. Conti si è reso disponibile ad apparire in studio ma non nelle vesti di intervistato bensì di intervistatore. E l’occasione sono stati i 70 anni di Mara Venier, da celebrare.

Dall’infanzia tra Venezia e Mestre, i primi amori, la nascita dei figli quando era giovanissima, il trasferimento a Roma negli anni Sessanta e l’ingresso nel mondo dello spettacolo. C’è tutta Mara Venier, con la sua spontaneità e la sua verve.

Nel corso dell’intervista Carlo Conti e Mara Venier arrivano a parlare del rapporto della conduttrice con Renzo Arbore. I due sono stati insieme per tanti anni, fino al 1997. Un amore importante che oggi si è trasformato in un solido legame, come Venier e Arbore hanno dimostrato più volte.

Mara Venier e Renzo Arbore, un grande amore diventato un legame profondo

Ma perché a un certo punto si sono lasciati? Lo chiede Carlo Conti ma è la domanda che molti fan si sono fatti. Mara Venier ci pensa un momento poi risponde con sincerità: “Sai che non l’ho ancora capito?”.

“Ci siamo amati lasciandoci. Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui”, dice. Mai parlato di matrimonio con Arbore? “No, ma io ho sempre saputo che non ci saremo mai sposati. Sapevo cosa pensava sul matrimonio, però siamo stati dodici anni insieme”.

Ad allontanarli forse il lavoro e alcuni dolori che insieme hanno vissuto, ammette. Quando parla di dolori, Mara Venier sembra far riferimento a un episodi del passato da lei stessa rivelato qualche anno fa. "C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata… Insomma è stato un grande dolore per tutti e due", raccontò nel 2017 a L'intervista di Maurizio Costanzo.

Quanto al lavoro, ricorda la conduttrice, quelli erano gli anni del suo grande successo in tv, quando esplose grazie a ‘Domenica In’. Lei lavorava molto e anche Arbore, con la sua Orchestra Italiana, era sempre in giro per il mondo.

