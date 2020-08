Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, il bacio appassionato che conferma l’amore

“Sì, sono innamorato. Siamo una bellissima coppia”: così Giulio Berruti rompeva la sua granitica riservatezza ammettendo in tv la storia d’amore con Maria Elena Boschi fino ad allora estranea a qualsiasi dichiarazione diretta. Adesso, però, i tempi sono più che maturi per non nascondersi più e le foto pubblicate da Diva e Donna confermano la sintonia di una coppia che non rinuncia a scambiarsi un bacio appassionato durante una romantica passeggiata per le strade di Porto Santo Stefano.

Le immagini, dunque, confermano la relazione tra la capogruppo alla Camera di Italia Viva e l’attore che ormai pare molto più di un semplice flirt: dalle prime paparazzate che li mostravano a cena insieme alle presentazioni in famiglia, la coppia pare avere intenzioni molto serie rispetto al prosieguo di un rapporto che da semplice amicizia si è trasformato in qualcosa di molto più serio.

La storia d'amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si frequentano da qualche mese, ma la loro amicizia era già ‘sospetta’ da un anno, quando furono visti insieme per la prima volta a Milano in occasione di un party. Le presentazioni in famiglia sono già arrivate, come testimoniato dall'ultimo servizio fotografico 'rubato' pizzicato dai paparazzi, in cui è presente anche il padre di lui. Se Berruti si è sbilanciato ammettendo il coinvolgimento sentimentale, l'ex ministro, al momento, non ha ancora commentato la bella novità che ha arricchito la sua vita privata.