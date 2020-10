Maria Grazia Cucinotta è raggiante nella foto che la mostra in uno splendido abito bianco accanto al marito Giulio Violati. Un bouquet di rose e le fedi mostrate all’obiettivo sono i simboli dell’anniversario che ricorda il matrimonio della coppia, celebrato 25 anni fa e festeggiato oggi come allora, forte di un sentimento che non conosce crisi.

“I nostri 25 anni di matrimonio. Ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme. L'amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l'importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto”, ha scritto l’attrice a corredo del post pubblicato su Instagram, in ricordo di un giorno celebrato senza la compagnia degli amici per via dall’emergenza sanitaria, ma comunque pieno di emozione.

Maria Grazia Cucinotta risposa il marito Giulio Violati dopo 25 anni di matrimonio

"Tra noi alti e bassi, poi siamo stati un po’ distanti e questa distanza ci ha rafforzati entrambi" confidava Maria Grazia Cucinotta in un’intervista rilasciata a luglio scorso per anticipare l’intenzione di risposare il marito Giulio Violati per i 25 anni di matrimonio . “Siamo più innamorati di prima, non abbiamo mai passato dieci settimane insieme in casa, ma il rapporto si è rafforzato”, diceva ancora a proposito di un’unione solida come il primo giorno da cui è nata la figlia Giulia, che oggi ha 19 anni. I due si sono conosciuti ad una festa di Capodanno negli Anni Ottanta e da quel momento non si sono mai più lasciati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maria Grazia Cucinotta: “Il sesso a 50 anni è anche più bello di prima”

Anche in un’altra occasione Maria Grazia Cucinotta aveva parlato del rapporto con il marito Giulio Violati, segnato da un’intimità che non conosce crisi: “Il sesso a 50 anni è anche più bello di prima. Perché c’è più intimità, più complicità. E anche perché a 50 anni non ti fai le paranoie per una smagliatura, come a 30. Ti lasci andare e ti godi l’amore”, aveva detto l’attrice: “Oggi con mio marito Giulio fare l’amore è più intenso di prima”.