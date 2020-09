Marica Pellegrinelli: “Eros? Forse lo amo più di prima, è stato doloroso separarci”

Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è finito ufficialmente a luglio 2019. “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane”, chiarirono con una nota affidata all’Ansa il cantautore romano e la modella bergamasca, genitori di due bambini, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati durante un’unione lunga dieci anni. In questi 14 mesi i loro nomi sono stati spesso al centro delle cronache rosa per vari e presunti flirt spesso smentiti dai diretti interessati, argomento tra i tanti che Marica Pellegrinelli ha affrontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato a cuore aperto dell’ex marito e di un sentimento che, lungi dallo sparire, si trasforma in altro.

“Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma”, ha confidato la modella 32enne: “Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”.

Marica Pellegrinelli Marica Pellegrinelli dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti

Il periodo subito successivo alla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti non è stato per niente facile per Marica Pellegrinelli, alle prese con un radicale cambio di vita che comprendeva anche la routine lavorativa. “L’anno scorso ho fatto un anno off. Perché oltre al fatto che la separazione è una cosa molto forte e dolorosa, avevo bisogno di capire come riorganizzarmi”, ha spiegato: “Negli ultimi dieci anni ho vissuto soprattutto la vita del mio ex marito, perché era talmente importante… da lui dipendono tante famiglie, è come una fabbrica. Io collaboravo (non stipendiata), sapevo cosa avrei fatto il lunedì di 18 mesi dopo; era tutto molto bello e mi ha permesso di conoscere tante persone diventate amiche”.

“Mi sono ritrovata compagna/moglie a 23 anni, un ruolo abbastanza impegnativo, poi ho avuto due figli. Ho preferito fare la modella perché non volevo espormi troppo”, ha aggiunto ancora la modella: “Quando ti avvicini a un uomo così grande, tutto quello che hai fatto prima sparisce. Io comunque a 21 anni avevo già imbastito e fatto tante cose di qualità. Ero abbastanza matura, abitavo da sola, avevo trascorso un anno in Germania come modella. Da un momento all’altro mi ero fermata, perché dalla moda ero finita negli ingranaggi del gossip e quindi era difficile pensare di lavorare; avrebbe voluto dire scendere al compromesso di sfruttare la sua immagine”. Adesso per Marica è davvero l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, anche da un punto di vista professionale che si pone come obiettivo quello di coltivare la sua passione per la recitazione: “Finalmente mi sono presa i miei tempi per stare vicina ai bambini e parallelamente ho lavorato molto come modella, sono stata testimonial di Chopard. Ho riconquistato la mia indipendenza anche economica che in verità ho sempre cercato di conservare perché penso che per una donna sia fondamentale. Ora con più calma e animo sereno voglio riaccendere la mia passione per la recitazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, la smentita sul gossip che in questi mesi l’ha resa protagonista delle pagine rosa indicandola come vicina a Marco Borriello, dopo Paul Ferrari e Charley Vezza: “C’è una serie di giornali che io neppure apro, ti fanno la foto con un amico e diventa il tuo fidanzato…”, ha affermato. Se è innamorata? “Dei miei figli e di me stessa; ho già amato fin troppo nella mia vita”, ha concluso.