Marica Pellegrinelli e Marco Borriello beccati insieme a Ibiza

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello tornano protagonisti delle cronache rosa che ultimamente raccontano di un’amicizia molto speciale che va avanti da tempo. La modella ex moglie di Eros Ramazzotti e l’ex calciatore sono stati beccati insieme a Ibiza dal settimanale Chi che descrive come felici e sereni i momenti trascorsi nella città in cui lui vive e lavora da tempo.

Stando al settimanale, Marica sarebbe arrivata a Ibiza il 17 giugno scorso, un giorno prima del compleanno dell’ex bomber. Insieme a lui e ad alcuni amici, il giorno seguente ha proseguito al Cala Bassa Beach Club per i festeggiamenti e anche il giorno seguente avrebbero trascorso ore romantiche insieme.

Solo un bel rapporto che resta nei confini di una semplice affinità o qualcosa di più importante? Al momento l’interrogativo resta tale, considerando la riservatezza dei due che, single da tempo, non hanno mai commentato i rumors che li riguardano.

(Sotto, le foto del settimanale Chi)

Le love story (ormai finite) di Marco Borriello e Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli ha detto addio un anno fa all'imprenditore Charley Vezza, con cui ha fatto coppia per dopo l'addio all'ex marito Eros Ramazzotti (da cui ha avuto i due figli Raffaella Maria, nata nel 2010, e Gabrio Tullio, venuto al mondo nel 2015). Lui, invece, storico ex di Belen Rodriguez, sembra proprio non trovare pace dal punto di vista sentimentale: tanti i flirt affibbiati al campione sportivo in passato - dalle modelle Sofia Resing e Larissa Schmidt fino alla giovane stilista Gilda Ambrosio - ma nessuno di questi è diventato una relazione stabile.

“Per anni ho pensato soltanto alla carriera e a divertirmi, non lo nego, anche se mai nessuna donna mi ha distratto dal calcio. Adesso sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli. Forse anche questo è merito di Ibiza e della sensazione di pace e tranquillità che mi porto dentro da quando vivo qui”, ha dichiarato di recente Borriello che si è augurato di trovare una donna che corrisponda ai suoi ideali. “Deve avere una grande dignità, deve essere bella perché io mi innamoro anche con gli occhi, sensibile, intelligente e capire i momenti. Spero di trovarla presto e avete tanti bambini”.

E chissà che la famosa ‘volta buona’ non sia finalmente vicina…